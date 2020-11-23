Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek ve gram altın ne kadar? Anlık altın fiyatları...

Pfizer ve Biontech'in, Kovid-19'a karşı geliştirdiği ve yüzde 95 etkili olduğunu açıkladığı aşısının onayı için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvurusunun ardından, aşılamanın 13 Aralık'ta başlayabileceği açıklaması piyasalarda iyimserliği artırırken, vaka sayılarındaki artışın devam etmesi ve ülke bazlı alınan tedbirler, iyimserliği törpülüyor. Bu haftada virüsün seyri piyasalar açısından kritik olarak değerlendiriliyor. Dünya genelinde yeni koronavirüs dalgası ile ilgili endişeler piyasalar açısından tedirginliğe neden oluyor. Belirsizlik, altında yön arayışını sürdürürken kısa vadede yatırımcı tarafından değerli maden altında direnç seviyeleri izlenecek. Peki, Altın yükselecek mi? Bugün altın ne kadar oldu? Altın fiyatı ne kadar oldu? Çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte Anlık altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Haftanın ilk iş gününde altın fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor. Geçtiğimiz hafta koronavirüs aşısındaki gelişmeler ve Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamaları takip edilmişti. Merkez Bankası faiz kararının ardından altın fiyatlarında sert düşüş gözlenmişti.
Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları takip ediliyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
468,48 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 468,58 liradan, 3 bin 80 liradan alınan Cumhuriyet altını 3 bin 120 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
3 bin 55 liradan alınan tam altın 3 bin 132 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
1.476 liradan alınan yarım altın 1.515 liradan ve 740 liradan alınan çeyrek altın 757 liradan satılıyor.