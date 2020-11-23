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Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek ve gram altın ne kadar? Anlık altın fiyatları...

23 Kasım 2020 Pazartesi - 10:43 | Son Güncelleme : 23 11 2020 - 10:45

Haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar altın fiyatlarını ve küresel gelişmeleri htakip ediyor. Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamanın aralık ayında başlayabileceğine ilişkin beklentilerle haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Aşıya dair çalışmalardaki ilerleme ve aşının acil kullanım için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuru yaptığını duyurması altında yön arayışına neden oldu. Analistler altında yukarı yönlü hareketleri görülebileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor. Peki, Altın yükselecek mi? Bugün altın ne kadar oldu? Altın fiyatı ne kadar oldu? Çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte Anlık altın fiyatları ve analistlerin altın yorumları...


Pfizer ve Biontech'in, Kovid-19'a karşı geliştirdiği ve yüzde 95  etkili olduğunu açıkladığı aşısının onayı için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA)  başvurusunun ardından, aşılamanın 13 Aralık'ta başlayabileceği açıklaması  piyasalarda iyimserliği artırırken, vaka sayılarındaki artışın devam etmesi ve  ülke bazlı alınan tedbirler, iyimserliği törpülüyor. Bu haftada virüsün seyri piyasalar açısından kritik olarak değerlendiriliyor. Dünya genelinde yeni koronavirüs dalgası ile ilgili endişeler piyasalar açısından tedirginliğe neden oluyor. Belirsizlik, altında yön arayışını sürdürürken kısa vadede yatırımcı tarafından değerli maden altında direnç seviyeleri izlenecek. Peki, Altın yükselecek mi? Bugün altın ne kadar oldu? Altın fiyatı ne kadar oldu? Çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte Anlık altın fiyatları...
 
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
 
Haftanın ilk iş gününde altın fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor. Geçtiğimiz hafta koronavirüs aşısındaki gelişmeler ve Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamaları takip edilmişti. Merkez Bankası faiz kararının ardından altın fiyatlarında sert düşüş gözlenmişti. 
 
Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları takip ediliyor. 
 
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
 
468,48  liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 468,58 liradan, 3 bin 80 liradan alınan Cumhuriyet altını 3 bin 120 liradan satılıyor.
 
TAM ALTIN NE KADAR?
 
3 bin 55 liradan alınan tam altın 3 bin 132 liradan satılıyor.
 
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
 
1.476 liradan alınan yarım altın 1.515 liradan ve 740 liradan alınan çeyrek altın 757 liradan satılıyor.
 

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