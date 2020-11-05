Yönü tekrar değişti! Artık...

Küresel piyasalar, ABD seçimlerine odaklandı. Piyasalardaki belirsizlik devam ederken ABD seçim sonuçlarına ilişkin veriler de piyasalarda etkili olmaya devam ediyor. Son gelen haber akışlarına göre Demokratların adayı Joe Biden kritik olan 2 eyaleti alması ve delege sayısını 264’e çıkarması piayasalarda bilirsizliğe neden oluyor. ABD başkanlığı için Bidon, 270 olması gereken delege sayısına oldukça yaklaştı. Donald Trump tarafında ise gergin bekleyiş var. Trump oylamanın sona ermesi gerektiğini, posta yoluyla yapılan oyların sayılmaması gerektiğini, bunun şaibe doğurduğunu ve anayasa mahkemesine gideceğini belirtti. Küresel bazda oldukça kritik olan bu seçim sonuçlarının piyasalara etkisi bir müddet daha devam edecek gibi görünüyor. Başkanlık Seçimleri dışında piyasaya baktığımızda ise gün içerisinde FED’in açıklayacağı faiz oranı kararı bekleniyor. Peki, Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Gram altın fiyatı ne kadar? İşte 5 Kasım altın fiyatlarında son durum...
Dikkatler ABD seçimlerinde. Kritik eyaletlerdeki oy sayımları ve ABD seçimleri ile ilgili belirsizlik piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ederken, kurdaki yatay seyre ek olarak, Ons Altın’da satış baskıları gözleniyor. Değerli Metal’de; kapanış ise 1903 Dolar seviyesinden olmuştu. Şuan için 1907 Dolar civarında işlem gören emtiada; bugün de ABD seçim sonuçlarına dair gelişmeler takip edilecek. Başkanlık Seçimleri dışında piyasaya baktığımızda ise gün içerisinde FED’in açıklayacağı faiz oranı kararı bekleniyor. FED Türkiye saati ile 22.00’de faiz oranı kararını açıklayacak. Beklentiler faiz oranında herhangi bir değişiklik olmayacağı yönünde. Karar ile birlikte küresel bazda hareketliliğin artacağı yönünde yorumlar yapılıyor.
Piyasalar seçim sonuçlarına ve Fed faiz kararına odaklanmışken gram altın tekrar 520 TL seviyesine çıktı. Altın fiyatları dalgalı bir seyir izliyor. Gram altın bir süredir 1,900 dolar seviyelerinde işlem gören ons altının yukarı yönlü harekete geçmesiyle birlikte yeniden 520 TL seviyesine aştı. Ons altın forex piyasasında bu sabah 1907 seviyesinde hareket ediyor. Piyasalar seçim sonuçlarına odaklanmışken ons altın yatay seyrediyor.
Fed faiz kararının ardından Powell'ın yapacağı konuşmadan çıkacak satır araları Dolar üzerinde etkili olabilir.
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
520, 62 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 520, 69 liradan, 3 bin 436 liradan alınan Cumhuriyet altını 3 bin 488 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
3 bin 421 liradan alınan tam altın 3 bin 507 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
1.663 liradan alınan yarım altın 1.696 liradan ve 829 liradan alınan çeyrek altın 848 liradan satılıyor.