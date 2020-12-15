Bugün altın ne kadar oldu? Altın yükselir mi?

Haftanın ikinci gününde altın fiyatlarında son durum yatırımcının gündeminde yer almaya devam ediyor. Haftaya satıcılı bir seyir ile başlangıç yapan altın, koronavirüs, aşı çalışmaları, ABD teşvik paketi ve yarınki FED faiz kararı ile genişlemeci para politikası izleyebileceğine yönelik beklentiler altın fiyatlarına baskıya neden oluyor. Piyasaların gözü FED faiz kararına çevrilmiş durumda. Yatırımcı, küresel gelişmeleri takip ederken, yurt için piyasalarda altın fiyatlarını da araştırıyor. Peki, Altın yükselir mi, düşer mi? Bugün altın ne kadar oldu? Ons Altın, gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum ve altın ile ilgili analistlerin yorumları...
Gram altın haftanın ikinci gününe 467 liradan açılış yaptı. Sabah saatlerinde altın Çeyrek altın 763 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını 3 bin 120 liradan işlem gördü. Ons altın ise bin 844 dolar civarında işlem gördü.
Cumhuriyet altını 3.124,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 464,00 liradan işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın 743,02 TL alış 760,02 TL satış fiyatından işlem görüyor
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın 1.481,40 TL alış 1.520,03 TL satış fiyatından alıcı buluyor
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın 3.064,96 TL alış 3.142,33 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor
ALTININ ONS FİYATI NE KADAR?
Altının ons fiyatı 1.844 dolardan işlem görüyor
TÜM ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?
Altın
Alış
Satış
%
Saat
Gram Altın
464,48
464,56
% 0,61
14:03
Çeyrek Altın
743,15
760,15
% 0,26
13:59
Cumhuriyet Altını
3.078,00
3.124,00
% 0,22
13:58
Tam Altın
3.065,48
3.142,87
% 0,26
13:59
Yarım Altın
1.481,65
1.520,29
% 0,26
13:59
Ons Altın
1.844
1.844
% 0,87
14:16
Has Altın
464,48
464,59
% 0,62
14:01
22 Ayar Bilezik
423,59
424,01
% 0,26
13:59
Altın KG (Dolar)
59.061
59.073
% 0,97
14:00
Altın KG (Euro)
71.864
71.879
% 0,97
14:00
ANALİSTLERDEN ALTIN YORUMLARI
Işık Menkul tarafından hazırlanan altın analizi:
"Dün sabah saatlerinde üst üste gelen iyimser haber akışlarının küresel çapta yatırımcıları "risk-on" moduna geçirmesi ile güvenli limanlarda satış baskısı oluştu. Bu bağlamda ons altında da 1818 dolar seviyesi test edilirken, akşamüzeri gelen bazı tedirgin edici haberlerin borsalarda satış baskısı oluşturması ile güvenli limanlara yeniden dönüş başladı.
Dünkü işlem gününü 1826 dolar seviyesinden kapatan ve yeni güne de alıcılı başlayan değerli metalde şu an için 1835 dolar civarında fiyatlama görülmekte.
Günün devamında da oluşabilecek yukarı yönlü hareketlerde 1840, 1849, 1855, 1860, 1864 ve 1869 direnç bölgelerini izlemeye alabiliriz. Yeniden görülebilecek geri çekilmelerde ise 1831, 1823, 1815, 1806 ve 1802 destek seviyeleri ilk etapta takip edilebilir."
IKON Menkul tarafından hazırlanan altın analizi:
"Azalan küresel endişelerin etkisiyle ons altın dün 1815 desteğine doğru düştü. 1815 desteği üzerinde tutunma sağlanmasıyla da bugün toparlanmalar görülüyor. Bu seyrin devamında, 1992,30 düzeyinden başlayan düşen fiyat eğilimi önemli direnç oluşturabilir.
Bu eğilimin geçilmesi durumunda yukarı yönlü momentum artabilir. Bu durumda 1863 ve 1894.40 direnç oluşturabilir. Düşen fiyat eğilimi altında kalındığı sürece ise 1815 ve 1803 destek oluşturabilir. Destekler 1815-1803-1787.50, Dirençler 1863-1894.40-1906.75"