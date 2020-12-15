Bugün altın ne kadar oldu? Altın yükselir mi?

Haftanın ilk gününe satıcılı bir görüntüyle başlayan altın hafif toparlanma eğiliminde. Koronavirüs ile ilgili gelişmeler takip edilirken aşı ile ilgili son gelişmeler de piyasaların takip ettiği konular arasında. FDA'nın Moderna'nın geliştirdiği aşıya ilişkin kararını perşembe günü vermesi bekleniyor. Analistler yarınki FED faiz kararının altında hareketliliğe neden olabileceğine yönelik uyarıda bulunurken FED'in genişlemeci para politikası izlemesine yönelik beklentilerin de altında yukarı yönlü harekete neden olabileceğini belirtiyor. Yurtiçi piyasalarda altın fiyatları yatırımcının gündeminde kalmaya devam ediyor. Peki, Altın yükselir mi, düşer mi? Bugün altın ne kadar oldu? Ons Altın, gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum ve altın ile ilgili analistlerin yorumları...

Haftanın ikinci gününde altın fiyatlarında son durum yatırımcının gündeminde yer almaya devam ediyor. Haftaya satıcılı bir seyir ile başlangıç yapan altın, koronavirüs, aşı çalışmaları, ABD teşvik paketi ve yarınki FED faiz kararı ile genişlemeci para politikası izleyebileceğine yönelik beklentiler altın fiyatlarına baskıya neden oluyor. Piyasaların gözü FED faiz kararına çevrilmiş durumda. Yatırımcı, küresel gelişmeleri takip ederken, yurt için piyasalarda altın fiyatlarını da araştırıyor. Peki, Altın yükselir mi, düşer mi? Bugün altın ne kadar oldu? Ons Altın, gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum ve altın ile ilgili analistlerin yorumları...

Gram altın haftanın ikinci gününe 467 liradan açılış yaptı. Sabah saatlerinde altın Çeyrek altın 763 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını 3 bin 120 liradan işlem gördü. Ons altın ise bin 844 dolar civarında işlem gördü.

Cumhuriyet altını 3.124,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 464,00 liradan işlem görüyor.