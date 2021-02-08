Bugün altın fiyatları ne olur? Çeyrek ve gram altın ne kadar? 8 Şubat altın fiyatları

Haftanın ilk gününde yatırımcı altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Gram altın küresel altın fiyatları ve Dolar/TL ’de yaşanan düşüş ile beraber geçen hafta yüzde 3 değer kaybetmişti. Altın fiyatlarındaki düşüşün devam edip etmeyeceği merak edilirken analistler, geçtiğimiz 3 haftayı düşüşle tamamlayan altında görünümün değişmeyeceğini belirtiyor. Geçen hafta gram altın inişli çıkışlı bir hafta geçirdikten sonra yeni haftaya yatay seyirle başladı. Peki, Altın fiyatları bugün ne olur? Altın yükselir mi, düşer mi? Altın kaç TL? Çeyrek altın kaç lira? 1 gram altın ne kadar? 8 Şubat altın fiyatları...
8 ŞUBAT ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın an itibariyle 411,99 TL alış 412,07 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın yeni haftanın iilk işlem gününde 653,20 TL alış 668,19 TL satış fiyatından işlem görüyor
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın 1.302,31 TL alış 1.336,39 TL satış fiyatından işlem görüyor
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın 2.694,44 TL alış 2.762,68 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.