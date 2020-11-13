Bugün altın fiyatları ne kadar? Altın düşer mi, ne olacak? Anlık-canlı gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ve uzman analizleri…

Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Gram altın 462 lira seviyesinde işlem görürken, ons altın 1880 dolar civarında seyrediyor. Covid-19 aşısının yüzde 90 oranında etkinliğinin olduğunun açıklanması altın fiyatlarının düşüşünde yemek unsur oldu. Aşı haberlerinin ardından altın fiyatları hafta başında sert düşerek ons tarafında 1850 dolara, gram tarafında ise 481 lirayı gördü. Üstüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları gram altının düşüşünü hızlandırdı ve altın 461 lira seviyesini gördü. Bugün altın fiyatları ne kadar? Aştın fiyatları düşer mi, altın ne olacak? Anlık-canlı gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ve uzman analizleri…

Bugün altın fiyatları ne kadar? İç piyasada gram altın güne 460 liranın üzerinde açılış yaptı. Çeyrek altın ise 761 liradan işlem görüyor. Tam altın fiyatı ise 3 bin liranın üzerinde alıcı buluyor. ABD'de Başkanlık seçimlerinde Joe Biden'ın kazanması ardından büyük teşvik paketi beklentisi altın talebini artırdı. Üstüne Pfizer/BionTech geliştirdiği aşının yüzde 90 oranında etkinliğinin olduğun açıklanması piyasalarda risk iştahını arttırdı. Altın düşer mi, ne olacak? Anlık-canlı gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ve uzman analizleri…

ALTIN FİYATLARI 13 KASIM 2020

Gram altın an itibari ile 463 liradan alınıyor, 467 liradan satılıyor.

Çeyrek altının satış fiyatı 756 liradan işlem görürken, 772 liradan geri alınıyor.



Yarım altının satış fiyatı 1.513 liradan işlem görürken, 1.544 liradan geri alınıyor.



Cumhuriyet altının satış fiyatı 3.114 liradan işlem görürken, 3.145 liradan bozduruluyor.

Alan Yatırım Menkul Değerleri altın analizi

Artan koronavirüs vaka sayıları ons Altına destek oldu. Aşı haberiyle birlikte altında alım yönlü pozisyon alanların sayısı azalsa da koronavirüs salgınında vaka sayılarındaki artış ve dolardaki değer kaybına bağlı olarak ons altın yükseliş için zemin yapma çabası içerisine girdi. ABD tahvil faizleri bu haftaki yükselişin ardından bir miktar gerilemesi altın için pozitif.

Gram altın fiyatları zayıf bir görünüm sergiliyor. Piyasaların bu hafta aşı iyimserliğinin etkisine girmesiyle birlikte güvenli liman olarak görülen ons altın fiyatında geri çekilmeler gözlemlendi. Gelişen piyasa ülkelerin para birimlerinde değer kazançları görülürken, bir süredir negatif ayrışan TL varlıklara alım geldi. Ekonomi yönetimindeki değişimin ekonomide dönüşüm beklentilerini doğurmasının da etkisiyle Dolar TL kuru 7.60 seviyelerine kadar geriledi. Gram altın yeni işlem gününde de TL'deki yükselişe bağlı olarak geriledi.

Ahlatcı Yatırım altın fiyatları analizi

Çarşamba günü dolar çevresindeki güçlü görünüm, ons altında satışların devam etmesine neden olurken, kur tarafında takip edilen geri çekilmeler gram altında sert satışların sürmesine neden oldu.

Geçtiğimiz gün ise kur tarafındaki geri çekilmeler zaman zaman satışların derinleşmesine neden olurken, devam eden koronavirüs endişeleri sonucu ons altın çevresindeki hareketler gram altında aşağı yönlü hareketleri sınırlandırdı. Teknik olarak incelediğimizde, gram altının 460 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 457 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlar ile yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 463, 466 ve 470 takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Gelebilecek olası satışlar ile gram altındaki eğilimin aşağı yönlü hareketinde ise 457, 454 ve 450 destek seviyeleri takip edilmelidir.

Meksa Yatırım altın analizi

XAUUSD Destek bölgesinde zayıf tepki alımları görülüyor. İlk destekler 1.873-1.862 ve 1.856-1.850 seviyelerinde bulunuyor. Kısa dönem için önemli görülen 1.850 seviyesinin altında sonraki destekler ise 1.820 ve 1.800 olarak görülüyor. İlk direnç 1.885-1.890 seviyesinde. Tepki çıkışının devamı için 1.890 seviyesinin üzerinde kalınması önemli olacak. Bu durumda sonraki dirençler 1.910 ve 1.922-1.940 noktalarında bulunuyor. Günlük grafikte belirmeye başlayan ancak henüz işlerlik kazanmayan çıkış formasyonlarından “çift dip” oluşumunu takip etmekte yarar var. Yatay seyir sürüyor.

ANLIK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI