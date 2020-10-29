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Buğra Tuncer'in panik gecesi!

Buğra Tuncer'in panik gecesi! Geçtiğimiz haftalarda Eda Ece ile 1,5 yıllık ilişkilerini sonlandıran basketbolcu Buğrahan Tuncer, önceki akşam Ulus’ta yeni kız arkadaşıyla objektiflere yakalandı.
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