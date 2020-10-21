21 Ekim 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.212 0.14 EURO 9,3000 0.01
USD 7,8480 -0.23 ALTIN 483,420 0.24
CANLI BORSA
TÜMÜ

Buğra Kavuncu, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu

21 Ekim 2020 Çarşamba - 14:00 | Son Güncelleme : 21 10 2020 - 14:06

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ' hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan dilekçede, Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia eden İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın "hakaret" suçundan cezalandırılması istendi.


İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu,  televizyonda katıldığı bir programda kendisiyle ilgili "FETÖ'cü" iddiasında  bulunan Milletvekili Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu. 
 
Partinin diğer il ve İstanbul'daki ilçe başkanlarının da aralarında  bulunduğu grupla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Kavuncu, suç  duyurusu dilekçesini savcılığa vermeden önce basına mensuplarına açıklama yaptı.
 
İYİ Parti'nin büyüme ve yükseliş sürecinden bazı çevrelerin rahatsız  olduğunu savunan Kavuncu, partisi yükselişte olduğu için kendilerine yönelenlerde  tereddüt yaratmak, zihinlerinin bulandırılmak istendiğini ileri sürdü.
 
Yerinin, yurdunun belli olduğunu ifade eden Kavuncu, "İl  başkanlığımızın adresi belli. Benim çocukluğumdan bu yaşıma kadar yaşadığım hayat  gün gibi ortada." dedi.
 
Kavuncu, partinin tüm il ve ilçe başkanlarının, parti tüzüğünün  gerekli maddeleri uyarınca söz konusu milletvekiliyle alakalı ihraç talebiyle  genel merkeze başvuracağını dile getirdi.
 
"Devletin en üst makamlarına gerekli sorular sorulmuş, gerekli cevaplar alınmış"
 
Bir gazetecinin, "Meral Akşener'in devletin önemli güvenlik  kademeleriyle yaptığı görüşmeler yazılmış bazı köşe yazılarında. Görüşmelerin  ayrıntıları var mı sizde? Bir delil talebiniz olacak mı?" sorusuna karşılık da  Kavuncu, bu konunun detayları ve teferruatlarının genel başkanlarında olduğunu  belirterek, şu ifadeleri kullandı:
 
 "Gene söz konusu milletvekili bu iddialarını tekrarlayınca, belki de  birçok kişinin, birçok yetkilinin veya Türkiye'de bu konuda sorumluluk taşıyan  herkesin yapacağı bir adım atılmış. Devletin en üst makamlarına, bu konuyla  alakalı en önemli kurumlarına, gerekli sorular sorulmuş, gerekli cevaplar  alınmış. İşte bugün buraya geldik, başvurumuzu yaptık, dedik ki mahkemelere,  bakın bunları araştırın, bunların ta geçmişine gidin, bugününe gelin, geleceğine  bakın, biz buradayız, yerimiz burada, bunları da sorun."
 
Kavuncu, "Neyin peşindeler, neyi yıpratmak istiyorlar, kimlerin  hayatını mahvetmek istiyorlar, hangi siyasi menfaatler için hangi menfaatler için  bunlar yapılıyor, bunların hepsi cevap bulacak." diye konuştu.
 
Suç duyurusu dilekçesi
 
Buğra Kavuncu ve partililer, açıklamanın ardından adliyeye geçerek,  hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.
 
Buğra Kavuncu'nun, "müşteki" olarak yer aldığı dilekçede, "şüpheli"  olarak geçen Ümit Özdağ'ın, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 125. maddesinde yer alan  "hakaret" suçundan yargılanması isteniyor.
 
Suç duyurusu dilekçesinin "deliller" kısmında, "şüphelinin 19 Ekim  2020 tarihli bir televizyon kanalının Tarafsız Bölge adlı programında ve  devamında, televizyonun Youtube kanalı üzerinden yayımlanan videosunda suç teşkil  eden beyanlarda bulunduğu" ifade ediliyor.
 
İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı televizyon programında,  "İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ'cü." ifadesini kullanmıştı.

ETİKETLER

Buğra Kavuncu Ümit Özdağ suç duyurusu
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.