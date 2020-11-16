İYİ Parti’de Buğra Kavuncu protestosu! Buğra Kavuncu kimdir?

İYİ Partili bir grup İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanıp protesto gösterisi düzenleyerek, Bahadır Erdem ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun istifa etmesini istedi. Peki, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu kimdir, nereli?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın açıklamalarının ardından İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İYİ Parti üyesi bir grup Merter'de bulunan İstanbul İl Başkanlığı binası önünde toplanarak yaşanan olayları protesto etti. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu kimdir? İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında merak edilenler…

BUĞRA KAVUNCU KİMDİR, NERELİ?

Buğra Kavuncu 1973 yılında dünyaya geldi. Baba tarafından aslen Adanalıdır. Kavuncu, Ankara Atatürk Lisesi'nin ardından Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünden mezun olmuştur. 1997 yılında girişimci olarak iş hayatına başlamıştır.

Farklı şirketlerde genel müdürlük, pazar yöneticiliği, CEO olarak görev yapmıştır.

Satış, pazarlama ve yatırım alanında bilgi sahibidir.

Rusça, Kazakça ve İngilizce bilen Buğra Kavuncu, evli ve 3 çocuk babasıdır