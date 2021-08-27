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Buğra Gülsoy'un yeni imajı şaşırttı!

Buğra Gülsoy'un yeni imajı şaşırttı! ‘Uyanış Büyük Selçuklu’ dizisinin Melikşah'ı Buğra Gülsoy, dizi için müthiş bir değişime girmişti. Dizinin sezon finali yapmasıyla hemen imaj değişikliğine gitti.
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