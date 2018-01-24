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BUDO ve İDO'dan sefer iptalleri

AA |  24 Ocak 2018 Çarşamba - 6:54 | Son Güncelleme : 24 01 2018 - 9:58

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.


İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), hava muhalefeti nedeniyle bu sabah yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti.
 
İDO'nun iptal edilen seferleri
 
07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
 
07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
 
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
 
09:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
 
10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
 
BUDO'nun iptal edilen seferleri 
 
08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 
 
09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
 
09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 
 
09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
 
09:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya).
 

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