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BUDO ve İDO'dan sefer iptalleri

AA |  20 Ocak 2018 Cumartesi - 7:45 | Son Güncelleme : 20 01 2018 - 8:26

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.


BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 08.00 ve 09.00  saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 ve 10.45  saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan  kaldırıldı.

Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) 08.30, Bursa (Mudanya)-Armutlu  (İhlas) 09.00, Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30 ve İstanbul  (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 10.30 ve  seferlerinin de yine olumsuz hava  koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

İDO'DAN SEFER İPTALİ

İstanbul Deniz Otobüsleri'nde (İDO) güne sefer iptali ile başlandı. İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 09:30'daki Bandırma-Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü seferi iptal edildi.

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