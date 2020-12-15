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BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

AA |  15 Aralık 2020 Salı - 2:26 | Son Güncelleme : 15 12 2020 - 2:27

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.


BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

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