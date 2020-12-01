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BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

AA |  01 Aralık 2020 Salı - 8:55 | Son Güncelleme : 01 12 2020 - 8:55

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.


BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 07.00'deki  Bursa (Mudanya) -İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki İstanbul  (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul  (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) ve saat  10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri, olumsuz hava  koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
 
  
 
 
 
 
 

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BUDO sefer iptal
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