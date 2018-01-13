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BUDO'dan sefer iptalleri

AA |  13 Ocak 2018 Cumartesi - 8:08 | Son Güncelleme : 13 01 2018 - 8:32

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.


BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 08.30 ve 10.45  saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.00'daki Bursa  (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri
 
Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) 08.30, İstanbul  (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 10.30, Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) 09.00,  Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30 seferlerinin de iptal edildiği  duyuruldu.
 
Aynı gerekçeyle saat 08.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul  (Eminönü/Sirkeci) seferi de yapılamadı.
 

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BUDO sefer iptal
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