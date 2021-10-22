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Buckingham Sarayı: Kraliçe İkinci Elizabeth 1 gece hastanede kaldı

22 Ekim 2021 Cuma - 1:15 | Son Güncelleme : 22 10 2021 - 1:15

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in geceyi hastanede geçirdiği açıklandı.


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Buckingham Sarayı 2. Elizabeth İngiltere
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