Bubonik veba nedir, neden olur? Bubonik veba nasıl bulaşır? Bubonik veba (Hıyarcıklı veba) belirtileri!

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsten Çin’de yeni bir hastalık türü ortaya çıktı. Sağlık yetkilileri, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bir kişide hıyarcıklı veba görüldüğünü açıkladı, uyarı seviyesi yükseltildi. Geçmişte çiğ dağ sıçanı etinden bulaştığı bilinen hastalık konusunda yetkililerden uyarı geldi. Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde yer alan ve ‘bubonik veba’ olarak da bilinen bubonik veba nedir?

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde yer alan Bayannur’da ‘bubonik veba’ virüsü ortaya çıktı. Çin'de corona virüsten sonra gelen Bubonik veba konusunda araştırma yapılmaya başlandı. Bubonik vebanın ne olduğu, nasıl ortaya çıktığı ve belirtileri merak ediliyor.

BUBONİK VEBA NEDİR?

'Hıyarcıklı veba' ('bubonik veba') veba hastalığının en yaygın biçimidir. Hastalığa Yersinia pestis adı verilen enterobakteri neden olur. Bakteri vücuda girdikten sonra 3 ila 8 gün içinde etkisini gösterir.

BUBONİK VEBA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Belirtileri, yüksek ateş, üşüme duygusu, başağrısı, ishal ve bubo adı verilen, lenf bezi şişmeleridir. Deri altında ve iç organlarda kanama başladığı zaman da, akan kanın birikmesi sonucu ciltte siyah lekeler oluşur.

Geçmişte belirli dönemlerde bu hastalığın büyük salgınları yaşanmıştır. 14. yüzyılda kara ölüm olarak kayıtlara geçen salgının, hıyarcıklı veba olduğu sanılmaktadır.

BUBONİK VEBA NASIL BULAŞIR?

Bir pire insanı ısırdığında ve yarayı açılmış kanla kirlettiğinde, veba taşıyan bakteriler dokuya geçer. Y. pestis hücrelerin içinde üreyebilir, bu nedenle fagositozlanmış olsalar bile, hala hayatta kalabilirler. Vücutta bir kez girdiklerinde, bakteriler interstisyel sıvıyı boşaltan lenfatik sisteme girebilir. Veba bakterileri,biri beta-adrenerjik blokaja neden olduğu bilinen birkaç toksin salgılar. Y. pestis, enfekte olmuş insanın lenfatik damarlarından, lenf noduna ulaşana kadar akut lenfadenite neden olur. Şişmiş lenf nodları, hastalıkla ilişkili karakteristik buboları(hıyarcıklar) oluşturur ve bu buboların otopsileri, bunların çoğunlukla hemorajik veya nekrotik olduğunu ortaya koymuştur. Eğer enf nodu patlatılmışsa, enfeksiyon kan dolaşımına geçerek sekonder septisemik vebaya neden olabilir ve akciğerlere geçerek sekonder pnömonik vebaya neden olabilir