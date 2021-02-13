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Bu yöntem Kovid-19'a karşı daha iyi koruyor

AA |  13 Şubat 2021 Cumartesi - 16:11 | Son Güncelleme : 13 02 2021 - 16:11

Tek kullanımlık maskenin üzerine kumaş maske takmanın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı daha fazla koruma sağladığı tespit edildi.


CNN'de yer alan habere göre, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin  (CDC) yayımladığı araştırmada çift maske takarak burun ve ağzın tamamen  kapatılmasıyla Kovid-19 partiküllerinin geçişinin yüzde 92,5 oranında  engellenebildiği belirtildi.
 
Tek kullanımlık cerrahi maskelerin yüze çok düzgün bir şekilde  oturmadığı ve boşluklardan partiküllerin girebildiği vurgulanan araştırmada, yüze  oturan kumaş maskelerin tek kullanımlık olanların üzerine takılmasıyla Kovid-19'a  karşı korumanın çok daha iyi sağlandığı belirtildi.
 
Maskenin kenarına düğüm atmak
Çift maskenin yanı sıra maske ipinin "düğümlenmesinin" de  partiküllerin geçişini engellemede önemli rol oynadığına işaret edilen çalışmada  maske kenarlarını içe doğru katlayarak, kulak halkası iplerinin kumaşa yakın bir  noktada düğümlenmesinin de maskelerin genel performansının iyileşmesine yardımcı  olduğu ifade edildi.
 
Araştırmaya göre, iki tarafından düğüm atılmış bir maske,  partiküllerin yüzde 63'ünün geçişini engelliyor. Düğüm atılmamış maskelerde bu  oran, yüzde 42'ye kadar düşüyor.
 
CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky de "Maskelerin iki veya daha fazla  katmana sahip olmasını, burnu ve ağzı tamamen kapatmasını ve burun ile yüzün  yanlarına sıkıca oturmasını öneriyoruz." ifadesini kullandı.
 

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Kovid-19 koronavirüs maske
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