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- Bu yıl oruç ne zaman başlıyor 2021, Ramazan ayı ne zaman? Ramazan ayı başlangıcı hangi gün, Ramazan Bayramı tarihi nedir?
Bu yıl oruç ne zaman başlıyor 2021, Ramazan ayı ne zaman? Ramazan ayı başlangıcı hangi gün, Ramazan Bayramı tarihi nedir?
07 Nisan 2021 Çarşamba - 14:29 | Son Güncelleme : 07 04 2021 - 14:29
2021’in Ramazan heyecanı başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre vatandaşlar Ramazan ayı başlangıcını sorguluyor. 13 Şubat’ta başlayan üç ayların sonuncusu Ramazan ayına günler kaldı. Peki, ramazan ne zaman, ramazan ayı hangi gün başlıyor?
Ramazan ayı sorgulaması başladı. Duaların ve ibadetlerin eda edileceği on bir ayın sultanını ramazan ayı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Hicri takvim baz alınarak belirlendi. Ramazan ayının ilk günü ne zaman? Ramazan ayı başlangıcı…
2021 RAMAZAN NE ZAMAN?
Ramazan ayı 13 Nisan tarihinde başlayacak. Son oruç ise 12 Mayıs’ta Ramazan Bayramı arefesinde tutulacak.
Mübarek Kadir Gecesi 8 Mayıs’ta idrak edilecek.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi