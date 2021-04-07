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Bu yıl oruç ne zaman başlıyor 2021, Ramazan ayı ne zaman? Ramazan ayı başlangıcı hangi gün, Ramazan Bayramı tarihi nedir?

Bu yıl oruç ne zaman başlıyor 2021, Ramazan ayı ne zaman? Ramazan ayı başlangıcı hangi gün, Ramazan Bayramı tarihi nedir?