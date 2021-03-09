Bu yıl hac olacak mı? Hac ve umre açıklaması geldi! Umre ziyareti başladı mı, bu sene umre ziyareti olacak mı?

Hac kura ve kayıt hakkı bu yıl devam edecek mi? Umre ziyareti başladı mı, bu yıl umre ziyareti olacak mı? Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 yılı hac ibadetinin kovid-19 salgını nedeniyle yapılamadığı için adayların kura ve kayıt haklarının 2021 yılı için de devam ettiğini duyurdu.

2021 yılı hac ve umre ibadetleriyle ilgili vatandaşlardan yoğun sorular geldiğine yer verilen Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamasında, hacı adaylarının kura ve kayıt haklarının 2021 yılı için de sürdüğü belirtildi. Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecinin Ramazan Bayramı sonrası ertelediğine yer verilen açıklamada, umre ziyaretlerinin bu nedenle yapılamayacağı, hac ziyaretleri için de çalışmaların sürdüğü belirtildi. Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

2021 yılı hac ve umre ibadetleriyle ilgili vatandaşlarımızdan gelen yoğun sorular üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Hac kura ve kayıt hakkı bu yıl devam edecek mi?

2020 yılı hac ibadeti Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamadığı için hacı adaylarının kura ve kayıt hakları 2021 yılı için de devam etmektedir.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile 2021 yılı hac ibadetine ilişkin görüşmeler sürmektedir. Görüşmeler neticesinde alınacak kararlar kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Ayrıca Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelemesi nedeniyle ülkemizden umre ziyaretleri de yapılamayacaktır.

Vatandaşlarımız, hac ve umre hizmetleri ile ilgili 0 850 260 13 13 numara aracılığı ile İletişim Merkezimizden bilgi alabilirler.