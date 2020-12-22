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Bu yıl dünyada en fazla gazeteci cinayeti Meksika'da işlendi

AA |  22 Aralık 2020 Salı - 11:36 | Son Güncelleme : 22 12 2020 - 11:36

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), 2020'de en fazla gazeteci cinayetinin Meksika'da işlendiğini bildirdi.


Guardian gazetesinin haberine göre, CPJ, 2020'deki gazeteci  cinayetlerinin ele alındığı rapor yayımladı.
 
Raporda, Meksika'nın 2020'de medya çalışanları için en tehlikeli ülke  olduğu, yıl boyunca 9 gazetecinin cinayete kurban gittiği belirtildi.
 
Meksika'da son 10 günde 3 gazetecinin vurularak öldürüldüğü vurgulanan  raporda, ülkede 2000 yılından bu yana öldürülen gazeteci sayısının 120'ye çıktığı  kaydedildi.
 
Raporda, gazeteci cinayetlerinin sadece savaş ve çatışma yaşanan  ülkelerde görülmediğine de işaret edildi.
 
CPJ Meksika temsilcisi Jan-Albert Hootsen, "Meksika, basın özgürlüğü  konusunda çok yönlü bir kriz yaşıyor. Son birkaç yılda durum giderek daha da  kötüleşti ve 2020 yılı Meksika'daki gazeteciler için korkunç şekilde sonuçlandı.  Kriz esas olarak cezasızlıktan kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.
  
Meksika'dan sonra en çok gazeteci cinayetinin Afganistan ve  Filipinler'de işlendiği, gazeteci cinayetlerine ilişkin davaların yüzde 90'ının  sonuçlanmadığı vurgulandı.
 
  

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