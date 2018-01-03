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Bu yıl 5 şehir hastanesinin hizmete açılması hedefleniyor

AA |  03 Ocak 2018 Çarşamba - 19:46 | Son Güncelleme : 04 01 2018 - 1:10

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Şehir Hastaneleri Koordinasyon Daire Başkanı Sayit Çelebi, 2018 yılında Ankara Bilkent, Elazığ, Eskişehir, Manisa ve Kayseri'de şehir hastanelerini hizmete açmayı hedeflediklerini söyledi.


Çelebi, Elazığ'da inşası süren ve yüzde 77'si tamamlanan 437 bin  metrekare alana sahip bin 38 yatak kapasiteli şehir hastanesinin çalışmalarını  yerinde inceledi.
 
 Sağlık Bakanlığı olarak 2017 yılında Mersin, Yozgat ve Isparta ve  Adana Şehir Hastanelerini açtıklarını vurgulayan Çelebi, hizmete sunulan şehir  hastanelerinin, yeni tıbbi birimleriyle ve otelcilik hizmetleriyle hasta ve insan  odaklı bir anlayışın tezahürü olduğunu bildirdi.
 
Kamu özel işbirliği çerçevesinde yapılan şehir hastanelerinin tümünün  bir an önce tamamlanması için gece gündüz çalıştıklarına değinen Çelebi, şöyle  dedi:
 
 " Şehir hastanelerimiz açıldığı illerde sağlık hizmetlerinin  kalitesini ciddi anlamda arttırmıştır. Aynı sağlık hizmetleri kalitesini yine  Elazığ'ımız da şehir hastanemizin açılışıyla birlikte göreceğiz. Kim ne derse  desin tüm şehir hastaneleri projelerimiz hayata geçecek. 2018 yılında Allah nasip  ederse Ankara Bilkent, Elazığ, Eskişehir, Manisa ve Kayseri şehir hastanelerimizi  hizmete açacağız. Türkiye genelinde şuan 31 tane projemiz var. 2017 yılında 4  tanesini tamamladık. 2018 yılı içerisinde 5 tanesi daha hayata geçecek. 2023  yılından önce tüm 31 projemiz hayata geçmiş olacak. Elazığ Şehir Hastanemizde  yaklaşık 4 bin civarında bir personelin çalışmasını düşünüyoruz. Şuanda sadece  inşaatında çalışan 3 bin 500 kişi var. Bu bir enerji, hareket ve heyecandır. Bu  heyecanı Türkiye'nin dört bir tarafına yayacağız inşallah."
 
 Bölge illerine hitap edecek
 
İl Sağlık Müdürü Cahit Polat ise kente önemli bir katma değer  sağlayacak olan şehir hastanesinin yüzde 77'sinin tamamlandığını ve bu yıl eylül  ayı itibariyle hizmete açılacağını aktardı. 
 
Hastanenin sadece Elazığ'a değil bölge illerine de hitap edeceğine  işaret eden Polat, şunları ifade etti:
 
"Burası bin 38 nitelikli yatağa sahip bir hastane olacak. Yaklaşık 3  bin 500 personel ile günlük ortalama 7 bin hastaya hizmet vermeyi planlamaktayız.  Ayrıca hastanemizde 227 adet poliklinik odası, 37 adet ameliyathane, 25 adet  hemodiyaliz ünitesi ve 160 yataklı yoğun bakım ünitesi olacak. Yine şehir  hastanemiz hizmete başladığında burada özellikle sağlık hizmetleri alanında  genetik hastalıklar tanı merkezi, radyoterapi merkezi, iyot tedavi alanı, yanık  ünitesi, organ nakli merkezi, nükleer ve alternatif tıp gibi çeşitli sağlık  hizmetlerini de burada vermiş olacağız."  
 
  
 

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Sayit Çelebi şehir hastanesi Elazığ
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