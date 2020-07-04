Yaz tatilinde korona virüs tedbirlerinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen, “Tatilde de maskenin sürekli takılması gerekiyor. Nereye gidilirse gidilsin sosyal mesafenin -plajda ve havuzda dahi- korunması şartını önemle vurguluyorum” dedi.

Türkiye’de 11 Mart’ta ilk vakanın görülmesinden sonra karantina, evden çalışma, sokağa çıkma kısıtlamalarıyla geçen günlerden sonra 1 Haziran’dan itibaren yeni normalleşme süreci başladı. Salgının devam etmesi nedeniyle maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralları devam ediyor. Ancak, sıkıntılı süreçten sonra tatil planları da yapılmaya başlandı.

Kl. Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen yaz tatilinde uyulması gereken korona virüs önlemlerini anlattı. Yaz aylarında ve sıcak havalarda virüsün etkisini kaybetmediği söyleyen Dr. Dikmen, “Güney yarım kürede şubat, mart ve nisan aylarında yaz dönemi yaşanıyor, ancak yüksek bulaşma halen sürüyor ve virüs yakın mesafeden (1,5 metre) bir taşıyıcıdan diğer insana bulaşıyor. Bu yaz mevsiminin trendi maske, mesafe, temizlik olacağını en hatırlatarak bazı uyarılarda bulunmak isterim. Tatilde de maskenin sürekli takılması gerekiyor, nereye gidilirse gidilsin sosyal mesafenin -plajda ve havuzda dahi- korunması şartını önemle vurguluyorum. Tatile gidecekler için, bu yaz müstakil ev, yazlık site, karavan, çadır, yat, yelkenli gibi alternatifleri kullanarak, kişi sayısı az olacak şekilde veya yayla tatilini öneriyoruz. Gemi, turistik turlar ve kalabalık mekanlardan uzak durulması gerekiyor” diye konuştu.

“Kalabalık ortamlarda mesafeye dikkat”

El hijyeninin takıntı yapmayacak ölçüde sürdürülmesinin de önemine değinen Dr. Nurullah Dikmen, “Sabah, yemek öncesi ve sonrası, lavabo ihtiyacı sonrası yıkama yapılırsa günde en az on defa ellerin yıkanmış olacağını ancak riskli durumlarda mutlaka dezenfektan ile temizleme yapılması gerekiyor. Kesinlikle eldiven takılmamalı, tokalaşma ve sarılmalardan kaçınılmalıdır. Kalabalık ortamlarda 1 buçuk metre mesafeye dikkat edilmeli. Yaz aylarında 35 derecenin üzerinde maskeyle dolaşmak nefes almayı zorlayacaktır. Astım, KOAH, nefes darlığı, yüksek tansiyon, kalp hastaları sıcak havalarda mümkün olduğu kadar dışarı çıkmamalı. Zorunlu kalınırsa insanlara dikkat ederek maskesiz kısa süreli dolaşabilirler” şeklinde konuştu.

Salgın sürecinde bağışıklığın güçlenmesi için düzenli beslenmenin de önem arz ettiğini ifade eden Dikmen, “Sağlığı korumak için organik ve sağlıklı yemek yenilmesini, paketli, koruyucu ve katkı maddeli ürünlerden kaçınılması öneriliyor. Günlük egzersiz ve fiziksel hareketler ihmal edilmemeli. Yaz aylarında ishal, viritük enfeksiyonlar, güneş çarpmaları, travmalar gibi çok görülen hastalıklar olursa dinlenerek bu süreç geçirilmeli” açıklamasında bulundu.