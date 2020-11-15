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Bu ünlüler günde sadece "1 öğün" yemek yiyorlar
Aralıklı orucu herkes denemiştir değil mi? Ama artık sahne başka bir beslenme yönteminin; tek öğün beslenmeyi hiç duydunuz mu? "One meal a day" yani OMAD diyeti olarak da biliniyor. Aç kalmanın sağlık üzerindeki olumlu etkilerini bol bol okumuştuk; sindirimle uğraşmayan vücut enerjisini daha faydalı durumlara yönlendirip vücuttaki tahribatı onarmayı hedefliyor. İşte tek öğün beslenme de burada devreye giriyor. Peki ya bunu hayat tarzı haline getiren ünlüler kimler?