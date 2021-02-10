Bu sorun kadınlarda doğurganlığı etkiliyor!

Yapılan araştırmalar kadınların yüzde 10-15’ini etkileyen, genetik, metabolik, hormonal sebepler ile ortaya çıkan bir hastalık olan Polikistik Over Sendromu’nun farkında olmadığını ortaya koydu.

Çoğunlukla hastaların, kadın infertilitesi ve adet düzensizliği şikayetiyle kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurduğu kompleks bir hastalık olan Polikistik Over Sendromu, çok geniş bir yelpazede kendini göstermekle beraber; uzmanlar kesin tanı için aşağıdaki belirtilerinden en az ikisinin gözlemlenmesi gerektiğini belirtiyorlar.

POLİKİSTİK OVER BELİRTİLERİ

- Polikistik Over: Yumurtalık dış yüzeyine yakın çok sayıda küçük yumurta (folikül) bulunması ve bunun bir sonucu olarak da yumurtlama fonksiyonunda bozulma ortaya çıkabilmesi gerekir.

- Androjen Fazlalığı: Erkek hormon seviyesinde artış ve buna bağlı yüz ve vücutta kıllanmada artış; bazen akne ve erkek tipi saç dökülmesi ile de belirti verebilir.

- Adet Düzensizliği: En çok seyrek veya hiç adet görmeme olabileceği gibi bazen de dinmeyen aşırı vajinal kanama ile de karşımıza çıkabilir.

POLİKİSTİK OVER BU HASTALIKLARA NEDEN OLABİLİR!

Polikistik Over Sendromu sadece infertilite, vücutta erkek tipi kıllanma ve adet düzensizliği ile değil aynı zamanda ciddi sağlık problemleri olarak da karşımıza çıkabilir.

Bu problemler:

- Ciddi anksiyete ve depresyon

- Tip 2 Şeker Hastalığı: Olguların %50’sinde 40 yaş altında insülin direnci veya diyabet (şeker) hastalığı gelişmektedir.

- Obezite Endometrium Kanseri: Endometrium kanseri normal popülasyona göre üç kat; over ya da yumurtalık kanseri riski iki kat; meme kanseri riski 2-4 kat artmıştır.

- Karaciğer Hastalığı

- Kalp Damar Sistemi Hastalıkları: Kalp krizi geçirme riski normal popülasyona göre 4-7 kat artmıştır.

HASTANEYE GİDENLER AZALDI, HASTALIKLAR ARTTI

Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Uçarer, Polikistik Over Sendromu olmalarına rağmen tanı konulmadığını belirterek "Hastalığın takibinde tıbbın kadın hastalıkları ve doğumdan endokrinoloji ve hatta kardiyoloji dahil pek çok alanındaki tedaviyi kapsamalıdır. Tedavide hasta bilinci ve motivasyonu komplikasyonlarla baş etmede olmazsa olmazlardandır. Polikistik Over Sendromu hakkında farkındalığın arttırılması adına gerekli çalışmaların yapılması hayati önem taşımaktadır. Özellikle pandemi döneminde insanların çoğu hastaneye gitme alışkanlığını terk etmeye başladı bu da bazı hastalıkların gizlice ilerlemesine neden oldu.” dedi.