Bu sene uzaktan eğitimde okullarda yazılı sınavlar olacak mı? Bakan Selçuk açıkladı: 1 dönem sınavlar iptal olmadı ertelendi! Sınavlar ne zaman, nasıl olacak?

Sınavlar ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanı Selçuk tarih verdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, birinci dönem sınavları için "Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam" dedi ve tarih verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, birinci dönem sınavlarının 31 Aralık'tan sonra yapılacağını duyurdu. Bakan Selçuk, ''Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. 1. dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam'' dedi.

SINAVLAR NE ZAMAN OLACAK?

4 Ocak 2021 tarihine kadar yüz yüze veya uzaktan olmak üzere hiçbir şekilde sınav yapılmayacaktır. Bu tarihten sonra sınavların; ölçme ve değerlendirmeye ilişkin usul ve esaslar kapsamında okul ortamında yüz yüze yapılması planlanmaktadır.

OKULLARDA SINAVLAR NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, ''20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğiz. Bakanlığımıza bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları da bu kapsamda olacaklar'' hatırlaması yaparak, ‘’31 Aralık'a kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak’’ dedi ve şöyle devam etti.

‘’31 Aralık 2020’ye kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak, sınavlarla ilgili planlamalar salgın sürecinin seyrine göre ayrıca gerçekleştirilecek, okul yönetimlerimiz ve öğretmenlerimiz aracılığıyla öğrencilerimize duyurulacaktır. Öğrencilerimiz, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacaklardır.’’

Merkezî sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz için sınav müfredatının uzaktan eğitim sürecine uyumlu hâle getirilmesiyle ilgili çalışmalarımız sürmektedir. Ayrıntıları önümüzdeki hafta kamuoyu ile paylaşılacaktır.