Bu sene kim şampiyon olur 2021 2022? Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig heyecanı devam ederken, ligin 10. haftasında oynanan şampiyonluk oranları güncellendi. Şampiyonluk oranlarının güncellenmesiyle taraftarlar, "Bu sene kim şampiyon olur” sorusunu araştırmaya başladı. İşte şampiyonluk oranları…

Süper Lig'de 2021-22 sezonunda 9 haftayı geride bıraktı. Fenerbahçe-Trabzonspor maçı geride kalırken, ligin 10. haftasında Galatasaray-Beşiktaş maçı için günler sayılıyor. Galatasaray puan tablosunda 6. sırada yer alırken, şampiyonluk oranları ise güncellendi. Peki, Bu sene kim şampiyon olur 2021 2022? İşte Süper Lig şampiyonluk oranları…

BU SENE KİM ŞAMPİYON OLUR?

İddaa’da Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi. Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe favori olarak öne çıktı.

Fenerbahçe , 290 oranla zirvede yer aldı. Beşiktaş ve Trabzonspor'a 3.20 oran verilirken, Galatasaray'a ise 4.30 oran verildi.

Astrolog Meral Çolak’a göre 2021/2022 sezonun şampiyonu ‘Trabzonspor’.

Süper Lig şampiyonluk oranları

Fenerbahçe - 2,90

Beşiktaş - 3,20

Trabzonspor - 3,20

Galatasaray - 4,30

Süper Lig şampiyonluk oranları (Geçen hafta)

Beşiktaş - 2.75

Fenerbahçe - 2.75

Trabzonspor - 3.80

Galatasaray - 4.60