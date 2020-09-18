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Bu sefer de ceviz! 1.5 milyonluk lüks otomobilin bagajında...
Ankara'da 10 gün önce açılan kuruyemiş dükkanının önünde, piyasaya değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan lüks otomobilde kabuklu ceviz satılmaya başlandı. Geçtiğimiz haftalarda da sosyal medya fenomeni Milad Hatami İstanbul Beyoğlu’nda Lamborghini marka otomobilinin ön bagajına doldurduğu karpuzları satarken görüntülenmişti.
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde otomobil galerisi bulunan Abdullah Duman, 10 gün önce kuruyemiş dükkanı açtı.