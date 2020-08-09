Bu şartları taşıyanlara bin 544 lira maaş

Yaşı veya hastalığı nedeniyle başkasının bakımına muhtaç olanların bakımını gerçekleştiren kişilere her ay maaş veriliyor. Son artışla birlikte evde bakım parası 1.544 liraya kadar yükseldi. Devletin verdiği bu maaşa yılda 2 kez zam geliyor. Bakım maaşı alabilmek için bazı şartları taşımak gerekiyor. İşte tüm detaylar....

Engelli olduğu için, yaşı veya hastalığı nedeniyle başkasının bakımına muhtaç olan kişilerin bakımını gerçekleştiren yakınlarına devlet her ay maaş veriyor. Bu maaş yılda iki kez zamlanıyor.

Son artışla birlikte evde bakım parası 1.544 liraya kadar yükseldi. Şu anda bu bakım maaşını alanların sayısı 600 bin kişiye yaklaşmış durumda. Geçtiğimiz yıl evde bakım parası olarak vatandaşlara 7.9 milyar lira ödeme yapılmıştı.

BAZI ŞARTLARI VAR

Bakım parası alabilmek için öncelikle hasta ya da yaşlı vatandaşın rapor alması gerekiyor. Bu raporun da en az yüzde 50 oranında olması isteniyor. Bununla birlikte doktorların bu rapora 'bakıma muhtaç' ibaresi de eklemesi gerekiyor. Ayrıca bakım maaşı alacak kişinin bakacağı engelli veya yaşlının akrabası da olması gerekiyor. Eğer akrabalık ilişkisi yoksa bu kez yasal varisi olması gerek.

GELİR ŞARTI YÜKSELDİ

Evde bakım parası alacak kişinin gelirine de bakılıyor. Daha doğrusu haneye giren gelir burada baz alınıyor.

Yani haneye giren tüm gelir toplanarak evde yaşayan kişi sayısına bölünüyor.

Bu bölüm sonucu kişi başı gelirin, net asgari ücretin (AGİ hariç) üçte birinden az olması gerekiyor. Bu rakam 2020 asgari ücretine göre hesaplandığında 1.402 liraya denk geliyor. Yani eve giren gelir kişi başı 1402 liranın altındaysa evde bakım parası veriliyor.

İKRAMİYE HARİÇ TUTULUYOR

Bu arada eve giren gelir miktarı hesaplanırken ikramiyeler hariç tutuluyor.

Yani evde bir emekli varsa onun maaşı hesaba dahil edilirken kurban ve ramazan bayramlarında ödenen 1000'er liralık ikramiye bu hesaba yani gelir miktarına dahil edilmiyor.

BAŞVURU MÜDÜRLÜKLERE

EVDE bakım parası almak için başvurular Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne veya ilçelerdeki ilçe müdürlüklerine yapılıyor. Yapılan başvuru yetkililer tarafından inceleniyor. Evde bakım parası alma şartları yerine gelmiş ise maaş bağlanıyor ve bir sonraki aydan itibaren ödenmeye başlanıyor. Yeni Asır/Faruk Erdem