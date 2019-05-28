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Bu sabah yakalandılar!

AA |  28 Mayıs 2019 Salı - 11:19 | Son Güncelleme : 28 05 2019 - 11:19

Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.


Adreslere eş zamanlı baskın. Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube  Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK adına faaliyette bulunan şüphelilerin  yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Ekipler, çalışmalar kapsamında örgüt adına yasa dışı gösterilere  katıldıkları, örgüte katılacak olanların kırsal alana götürülmesini sağladıkları  iddia edilen şüphelilerin evlerine baskın düzenledi.Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, evlerde yapılan aramalarda ise  bir pompalı tüfek ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler  emniyet müdürlüğüne götürüldü.
 
 
 

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