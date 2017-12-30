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Bu rakama dikkat! 19.99...

30 Aralık 2017 Cumartesi - 11:29 | Son Güncelleme : 30 12 2017 - 11:33

Alışveriş merkezleri ve marketlerde uygulanan sonu 99'la biten fiyat politikası tüketicide "daha ucuz algısı" yaratarak gereksiz alışverişi körüklüyor.


Bu sistemin satıcının lehine tüketicinin aleyhine olduğunu vurgulayan Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, şöyle devam etti:
 
"İlk bakışta sanki ucuz algısı veren bu ürünler sonuç itibarıyla tüketiciyi mağdur etmektedir. Tüketiciler bir taraftan 1 kuruşluk para üzerini alamazken diğer yandan da örneğin 150 lira ve üzeri alışverişle katılabileceği hediye çekilişine 149,99 liralık ürün fiyatı nedeniyle katılamamaktadır. Tüketici zaten 1 kuruş para üstü alamadığı için 150 lira ödemektedir fakat fiş ya da faturada yazan 149,99 lira nedeniyle çekilişe katılamayıp mağdur oluyor. Yine aynı şekilde internet alışverişlerinde bazen 1 kuruş yüzünden tüketici ücretsiz kargo hakkından yararlanamamaktadır. Vatandaş 1 kuruş yüzünden iki kez mağduriyet yaşıyor. Bununla ilgili son günlerde çok sık şikayetler almaya başladık."
Yılmaz, alışverişlerde milyonlarca 1 kuruşun market kasalarında kaldığına işaret ederek, "Mağazalarda da kuruşlar hiçbir şekilde dikkate alınmıyor. Fiyat etiketlerinde 9,99 lira-99,90 lira görülmekle beraber bir kuruş tüketiciye verilmediği gibi bazı firmalar yüz liralık alışverişlerde on kuruşları da vermiyor." dedi.
 

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99 19.99 alışveriş dikkat sıtkı yılmaz
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