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Bu olay tüm Türkiye'nin gündemine oturdu! Ünlü televizyoncunun ifadeleri ortaya çıktı
Türkiye'nin gündemine oturan televizyoncunun başına gelen 'öteki kadın' skandalıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Televizyoncu A.B., yaşadıklarını İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile paylaştı. Mühendis eşi K.B'nin kadın kıyafetleri giyip makyaj yaparak 5 yaşındaki çocuklarıyla bu kılıkta oynaması nedeniyle 'anne babanın çocuklara zarar verecek şekilde davranması' ve 'nitelikli cinsel taciz' suçları kapsamında suç duyurusunda bulunan A.B., ifadesinde mağdur olan kişinin 5 yaşınaki çocukları olduğunu vurguladı. İşte detaylar...
2010 yılında K.B ile evlendiklerini söyleyerek ifadesine başlayan A.B, evliliklerinin ilk yıllarında herhangi belirgin bir sorunla karşılaşmadığını belirtti.
A.B ifadesinde yaşadıklarını şu şekilde aktardı: "2017 yılından sonra eşim Hollanda'nın Amsterdam şehrinde iş buldu. Bunun üzerine bir süre bu şehirde yaşadı. Bu dönemden sonra eşimin davranışlarında ciddi değişiklikler meydana geldi. Geç saatlerde eve alkollü gelmeye başladı. Bana ve çocuğumuza karşı ilgisiz bir hal aldı. Bize kaba davranarak hatta şiddet uygulamaya başladı.
A.B ifadesinde yaşadıklarını şu şekilde aktardı: "2017 yılından sonra eşim Hollanda'nın Amsterdam şehrinde iş buldu. Bunun üzerine bir süre bu şehirde yaşadı. Bu dönemden sonra eşimin davranışlarında ciddi değişiklikler meydana geldi. Geç saatlerde eve alkollü gelmeye başladı. Bana ve çocuğumuza karşı ilgisiz bir hal aldı. Bize kaba davranarak hatta şiddet uygulamaya başladı.