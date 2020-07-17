Bu Mercedes asfaltı eritecek!

Bugüne kadar seri üretimde sunulan en güçlü AMG V8 motor bu modelde kullanılıyor.Black Series, 2006 yılından bu yana Mercedes -AMG’de özel otomobilleri temsil ediyor.Mercedes-AMG mühendisleri 4.0 litrelik Biturbo motoru elden geçirdi ve güç karakteristiği, tork üretimi gibi nitelikleri çok daha iyi seviyeye taşıdı. Aslında GT Black Series’teki yeni motor, kuru karter yağlamalı AMG 4,0 litrelik V8 Biturbo motora dayanıyor.Ancak çok sayıda değişiklik nedeniyle şirket içinde M178 LS2 kodu ile anılıyor. Bu motor 6.700-6.900 d/d aralığında 730 BG (537 kW) güç ve 2.000-6.000 d/d aralığında 800 Nm tork üretiyor. Yeni eksantrik milleri ve yeni egzoz manifoldları, yeni ateşleme düzenine uyarlanırken böylece gaz tepkileri daha iyileşiyor.

9 saniyenin altında 200 km/s

Bu otomobil 0’dan 100 km/s hıza sadece 3,2 saniyede ulaşıyor. 9 saniyeden daha kısa bir sürede 0’dan 200 km/s hızaçıkarken maksimum hız ise 325 km/s. Motorun gücünü yedi kademeli çift kavramalı AMG SPEEDSHIFT DCT 7G şanzıman ile arka aksa iletiyor. Karbon ön tampon altı eklentisi iki aşamada “Sokak” ve “Yarış” (Yarış modu sadece pist kullanımı için) olmak üzere manuel olarak ayarlanabiliyor.