Bu lastik 4 mevsim kullanılacak!

İtalyan markanın pazara sürdüğü lastik yıl boyu kullanılabiliyor. 4 mevsim Cinturato’da sürüş güvenliğini ve çok yönlülüğü üst düzeye çıkarmak için hem hamurdan hem de sırt yapısından yararlanan ‘uyumlu sırt deseni’ sistemi kullanılmış. Lastik delinse bile sürücülerin yola devam etmesini sağlayan Seal Inside ve Run Flat teknolojilerinin yanı sıra elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçlar için Elect işaretli versiyonu da sunulacak. Cinturato All Season SF2, 15’ten 20 inçe kadar 65 farklı ebatla en yeni SUV’lardan orta boy sedanlara kadar araçlar için üretilmiş. Lastiğin oluşturulması için Ar-Ge merkezi 2 yıl boyunca çalışmış. Cinturato All Season SF2’nin profili ve yapısı ile birlikte yeni sırt deseni de eşit dağılımlı temas yüzeyi sayesinde sürüş kabiliyetini optimize ederken lastik ömrünü önceki Cinturato All Season Plus versiyonuna göre %50’ye kadar uzatmış.