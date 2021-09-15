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Bu kez Tokat'ta yakalandılar! Gözaltına alındı, tam 69 kişi...

AA |  15 Eylül 2021 Çarşamba - 19:06 | Son Güncelleme : 15 09 2021 - 19:06

Tokat'ın Niksar ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 69 düzensiz göçmen yakalandı.


İran sınırını geçtikten sonra Van'dan İstanbul'a gitmek için yola  çıkan T.K. (34) idaresindeki 29 DG 423 plakalı tır, D-100 kara yolunda polis  ekiplerince durduruldu.
 
Tırın dorsesinde yapılan aramada, saman balyalarının arkasına  gizlendikleri tespit edilen 3'ü kadın 69 Afganistan ve Pakistan uyruklu göçmenin  bulunduğu belirlendi.
 
Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen düzensiz göçmenler sağlık  kontrolünden geçirildi.
 
Tır sürücüsü gözaltına alındı.
 
Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim  edileceği öğrenildi.
 

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Tokat Niksar yasa dışı yollarla
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