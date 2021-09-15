Bu kez Tokat'ta yakalandılar! Gözaltına alındı, tam 69 kişi...

İran sınırını geçtikten sonra Van'dan İstanbul'a gitmek için yola çıkan T.K. (34) idaresindeki 29 DG 423 plakalı tır, D-100 kara yolunda polis ekiplerince durduruldu.
Tırın dorsesinde yapılan aramada, saman balyalarının arkasına gizlendikleri tespit edilen 3'ü kadın 69 Afganistan ve Pakistan uyruklu göçmenin bulunduğu belirlendi.
Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen düzensiz göçmenler sağlık kontrolünden geçirildi.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.