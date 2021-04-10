Bu kez ÇGH anneleri sahnede!

Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan ’ın, yapımcılığını BKM ’nin üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2, yeni bölümüyle Pazar günü ekrana geliyor.

Programın bu bölümünde ÇGH Anneleri skeci damgasını vuracak. ÇGH’deki tüm erkek oyuncularımızın anneleri bir araya gelir. Herkes kendi çocuğunu över ve daha yetenekli olduğunu söyler. Arada gerginlikler tartışmalar yaşanır. Annelerimizin davranışları diyalogları herkesi kahkahalara boğacak.