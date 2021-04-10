10 Nisan 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.417 0.00 EURO 9,7030 -0.14
USD 8,1610 0.35 ALTIN 457,280 -0.43
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bu kez ÇGH anneleri sahnede!

10 Nisan 2021 Cumartesi - 16:18 | Son Güncelleme : 10 04 2021 - 16:18

Çok Güzel Hareketler 2, yeni bölümüyle Pazar günü ekrana geliyor.


Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını BKM’nin üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2, yeni bölümüyle Pazar günü ekrana geliyor.
 
Programın bu bölümünde ÇGH Anneleri skeci damgasını vuracak. ÇGH’deki tüm erkek oyuncularımızın anneleri bir araya gelir. Herkes kendi çocuğunu över ve daha yetenekli olduğunu söyler. Arada gerginlikler tartışmalar yaşanır. Annelerimizin davranışları diyalogları herkesi kahkahalara boğacak.
 
“Çok Güzel Hareketler 2”, yeni bölümü ile 11 Nisan Pazar günü Kanal D’de...
 

ETİKETLER

Çok Güzel Hareketler Çok Güzel Hareketler 2 Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.