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Bu kadarına da pes! HES kodunu böyle fırsata çevirdiler
İstanbul'da bazı fırsatçıların akılamaz bir yöntemle dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. Turistleri gözüne kestiren şahıslar, para karşılığında HES kodu alıp, halk sağlığını tehlikeye atıyor.
Toplu taşıma araçlarında kullanılan ulaşım kartlarına HES kodu tanıtma zorunluluğunun ardından bu durumu fırsata çevirenler oldu.
Fatih Beyazıt Tramvay Durağı önüne gelen fırsatçılar burada HES kodu bulunmayan turistlere para karşılığında HES kodu alıyor. Fırsatçılar özellikle gişelerde HES kodu olmadığı için geçiş yapamayan turistleri gözüne kestirdi.
Fatih Beyazıt Tramvay Durağı önüne gelen fırsatçılar burada HES kodu bulunmayan turistlere para karşılığında HES kodu alıyor. Fırsatçılar özellikle gişelerde HES kodu olmadığı için geçiş yapamayan turistleri gözüne kestirdi.