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Bu kadarı pes dedirtti! Maskeyi bakın ne için kullandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) |  07 Mayıs 2021 Cuma - 19:14 | Son Güncelleme : 07 05 2021 - 19:14

Çorum'da, sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan H.K.'nın (38) taktığı maske içerisinde esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan H.K.'ya kısıtlamayı ihlalden para cezası kesildi.


Kentte, polis ekipleri kapanma tedbirleri kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürdü. Denetimler sırasında ekipler, kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan H.K.'nın davranışlarından şüphelendi. Ekipler, üst aramasında herhangi bir suç unsuruna rastlanılmayan şüphelinin, yüzüne taktığı maskede şişkinlik olduğunu fark etti. İnceleme sonucu şüphelinin maskesi içerisinde bir miktar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen H.K. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, sokağa çıkma kısıtlaması uymadığı için ise para cezası kesildi.

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Çorum sokağa çıkma kısıtlaması maske
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