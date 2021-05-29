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Bu kadarı da pes dedirtti! Hepsi tek tek bakın nereden çıktı?

DHA |  29 Mayıs 2021 Cumartesi - 22:38 | Son Güncelleme : 29 05 2021 - 22:38

Kilis'te, çimento yüklü kamyonun gizli bölmesinde, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 6 kişi, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince yakalandı.


Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, bazı kişilerin Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla sivil geçişine aracılık ettiğini saptadı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, Türkiye'ye bir grup yabancı uyruklunun kaçak geçiş yapacağını belirledi. Geçiş noktası olarak belirlenen bölgede önlem alan ekipler, Suriye'den gelen yabancı uyruklu 6 kişiyi çimento yüklü kamyona yapılan, gizli bölmede yakaladı.
 
Sınırı kaçak geçmeye çalışırken yakalanan 6 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Kilis çimento Kaçakçılık
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