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Bu kadarı da pes dedirtti! Başka şehirden gelip market önlerinde...

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) |  30 Nisan 2021 Cuma - 20:16 | Son Güncelleme : 30 04 2021 - 20:16

Sivas'ta, market önlerinde vatandaşlara duygu sömürüsü yaparak gıda aldırıp, daha sonra alınan malzemeleri yeniden markete iade edip, parasını alan 4 kişi zabıta ekipleri tarafından yakalandı.


Olay, 22 Nisan'da Sivas kent merkezinde meydana geldi. Erzincan ve Kayseri'den Sivas'a gelen Remzi K., Mehmet K., Serhat D. ve Şenay D. ramazan ayını da fırsat bilerek kent merkezinde çeşitli marketlerin önünde bekleyerek, insanlara duygu sömürüsü yaparak gıda malzemesi aldırmaya başladı. Aldıkları malzemeleri daha sonra fişi ile birlikte yeniden marketlere iade eden 4 şüpheli parayı aldı. Durumun farkedilmesi üzerine Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Marketlerin güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle birlikte ekipler şüphelileri suçüstü yakaladı. Zabıta Müdürlüğü'ne götürülerek işlem yapılan şüphelilerin üzerinden 175 lira çıktı. Şüphelilerin marketteki görüntüleri ve yakalanma anları ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. 

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Sivas market gıda
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