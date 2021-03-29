Bu Jaguar’dan 60 tane üretilecek!

Yeni Jaguar F-TYPE Heritage 60 Edition’dan yalnızca 60 adet üretilecek. Yeni F-TYPE Heritage 60 Edition, ikonik E-TYPE’dan ilham alan detaylarıyla Jaguar’ın efsanevi spor otomobillerinin mirasını devam ettiriyor. Her biri SV Bespoke kişiselleştirme uzmanları tarafından tasarlanan Yeni Jaguar F-TYPE Heritage 60 Edition, 1960 yılından sonra herhangi bir Jaguar modelinde sunulmayan E-TYPE’a özgü Sherwood Green renge sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Ek olarak çift tonlu Caraway ve Ebony Windsor deri iç kaplama seçenekleri de Yeni Jaguar F-TYPE Heritage 60 Edition’ı standart versiyonlarından daha farklı ve özel kılıyor. Yeni Jaguar F-TYPE Heritage 60 Edition, özel Diamond Turned Gloss Black 20 inç alaşım jantlar, parlak siyah ve krom dış detaylar ve siyah fren kaliperleri ile hem Coupé hem de Convertible karoser seçeneklerine sahip.

Genlerine Yakışır Performans



Yeni Jaguar F-TYPE R’ı temel alan Yeni Jaguar F- TYPE Heritage 60 Edition, etkileyici sürüş deneyimi için yenilenmiş amortisörler, viraj denge çubukları ve arka süspansiyon mafsalları ve dört tekerlekten çekiş sistemine sahip. 575 bg güç ve 700 Nm tork üreten V8 Supercharged motoruyla Yeni Jaguar F- TYPE Heritage 60 Edition, her koşulda yüksek performans sunmayı başarıyor. 0’dan 100 km/s hızlanmasını sadece 3,5 saniyede tamamlayan Yeni Jaguar F- TYPE Heritage 60 Edition’ın maksimum hızı 300 km/s’de sınırlandırılmış.Yetmiş yılı aşkın süredir spor otomobil üreten Jaguar’ın tasarım DNA'sını en saf haliyle somutlaştıran ve ikonik E-TYPE’tan izler taşıyan Yeni Jaguar F-TYPE, ülkemizde 2.0 litrelik 300 bg güç üreten turboşarjlı dört silindirli motoruyla otomobil tutkunlarının beğenisine sunuluyor.