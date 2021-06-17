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Bu işi yapabilmek için evden kaçtı! 14 yıl sonra geri döndü, şimdi ürünlerini ihraç ediyor...
Şırnak'ta pasta ustası olmak için 8’inci sınıfı bitirdikten sonra 14 yaşında evden kaçan Ata Bilen (28), 2019 yılında memleketi Şırnak’a geri gelerek, çikolata imalathanesi kurdu. Ürünlerini yurt içi ve yurt dışına gönderen Bilen'in hedefi işlerini büyütüp, daha fazla istihdam sağlamak.