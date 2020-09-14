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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Bugün hava nasıl? 14 Eylül hava durumu

İHA |  14 Eylül 2020 Pazartesi - 8:56 | Son Güncelleme : 14 09 2020 - 8:56

Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin'in kıyı kesimi ile Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimleri ve Samsun'un doğu ilçelerinin hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


  Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek.
 
Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Sivas ve Yozgat çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. 
 
Rize, Artvin'in kıyı kesimi ile Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimleri ve Samsun'un doğu ilçelerinin hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı olacak.
 
  Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
 
  Ankara: Parçalı ve az bulutlu 32 
 
  İstanbul: Parçalı bulutlu 29 
 
  İzmir: Az bulutlu ve açık 32 
 
  Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 29 
 
  Adana: Az bulutlu ve açık 36 
 
  Antalya: Az bulutlu ve açık 32 
 
  Samsun: Parçalı bulutlu 28 
 
  Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 27 
 
  Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30 
 
  Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38 

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