Bu illerde yaşayanlar dikkat! Bugün hava nasıl? 14 Eylül hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek.
Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Sivas ve Yozgat çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Rize, Artvin'in kıyı kesimi ile Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimleri ve Samsun'un doğu ilçelerinin hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı olacak.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 32
İstanbul: Parçalı bulutlu 29
İzmir: Az bulutlu ve açık 32
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 29
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 32
Samsun: Parçalı bulutlu 28
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 27
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38