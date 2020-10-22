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Bu iller için flaş uyarı! Sağanak geliyor...

22 Ekim 2020 Perşembe - 9:04 | Son Güncelleme : 22 10 2020 - 9:06

Muğla, Aydın'ın kıyı kesimleri, Antalya'nın batı kıyıları ile Batı Akdeniz'in Toroslar mevkiinde sağanak yağış bekleniyor.


  Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Muğla, Aydın'ın kıyı kesimleri, Antalya'nın batı kıyıları ile Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.   
 
Hava sıcaklığı iç ve kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyredecek. Rüzgar ise genellikle kuzeyli, akşam saatlerine kadar güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
 
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
 
  Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24 
 
  İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 23 
 
  İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26 
 
  Adana: Parçalı ve az bulutlu 32 
 
  Bursa: Parçalı ve az bulutlu 24 
 
  Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 
 
  Samsun: Parçalı ve az bulutlu 21 
 
  Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 20 
 
  Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 19 
 
  Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 29 

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