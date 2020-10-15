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Bu iller için flaş uyarı! Sağanak geliyor...

İHA |  15 Ekim 2020 Perşembe - 9:14 | Son Güncelleme : 15 10 2020 - 9:17

Meteoroloji'den uyarı geldi. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın batı kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.


Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.   
 
  Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 1 ila 3 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
 
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
 
  Ankara: Parçalı ve az bulutlu 25 
 
  İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 24 
 
  İzmir: Az bulutlu ve açık 27 
 
  Adana: Parçalı ve az bulutlu 32 
 
  Bursa: Parçalı ve az bulutlu 26 
 
  Antalya: Az bulutlu ve açık 28 
 
  Samsun: Parçalı bulutlu 24 
 
  Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 
 
  Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 21 
 
  Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 32 

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