Bu hastalık cinsel yolla bulaşıyor! Yanma hissi varsa dikkat!

Cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon olan bel soğukluğu çoğu zaman belirti göstermiyor. Pek çok kişi taşıyıcı olabiliyor ve enfeksiyonu yaymaya devam edebiliyor. Çoğunlukla çok eşli ve ilişki esnasında korunmayan kişilerde görülen bel soğukluğu kalıcı sorunlara neden olabiliyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Egemen İşgören bel soğukluğu nedenleri, belirtileri ve tedavisini anlattı.

Cinsel yolla bulaşan bel soğukluğu, çok eşli ve ilişki esnasında korunmayan kişilerde görülebiliyor. Hem erkeklerde hem de kadınlarda kendini gösterebilen bel soğukluğundan, doğru tedavi planlaması ile kurtulmak mümkün olabiliyor. Bu rahatsızlık bazen hiçbir belirti vermediği için kalıcı ve ciddi komplikasyonlara neden olabiliyor. Çiftlerin bel soğukluğundan korunmak için alacağı önlemler büyük önem taşıyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Egemen İşgören, bel soğukluğundan korunma yolları hakkında bilgi verdi.

İNSANDAN İNSANA DİREKT TEMAS İLE BULAŞIYOR

Gonore ya da sık bilinen adıyla bel soğukluğu, Neisserria gonorrhoeae isimli bir bakterinin neden olduğu cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyondur. Hem kadın hem de erkeklerle görülmekle birlikte erkeklerde görülme sıklığı daha fazladır. Erkekten kadına bulaşması daha kolaydır, özellikle genç kadın ve erkeklerde görülmektedir. Çoğunlukla üretra, rektum veya boğazda enfeksiyona neden olur. Kadınlarda rahim ağzında ve tüplerde de enfeksiyona neden olabilir. Bel soğukluğuna neden olan bakteri sadece insandan insana direk temas ile bulaşır ve vücudun dışında yaşayamaz. Bel soğukluğuna neden olan bakterinin neme ihtiyacı vardır haliyle kuru ortamda yaşayamaz.

HİÇBİR BELİRTİ VERMEYEBİLİR

Genellikle bel soğukluğu enfeksiyonu hiçbir belirti vermez. Bununla birlikte semptomlar vücuttaki birçok bölgeyi etkileyebilir ancak genellikle genital bölgede görülür. Bel soğukluğu cinsel temasta anal, oral veya vajinal seks ile semen ve vajinal sıvılar yoluyla bulaşmaktadır. Bel soğukluğunun bulaşması için meni boşalmasının olmasına gerek yoktur. Bazı doğumlarda, doğum sırasında bebeğe bile bulaşabilir. Bel soğukluğu cinsel ilişki dışında seks oyuncaklarıyla da bulaşabilmektedir. Cinsel olarak aktif, 25 yaşın altındaki kadınlar ve erkeklerle seks yapan erkeklerde bel soğukluğuna yakalanma riski daha yüksektir.

BEL SOĞUKLUĞU BELİRTİLERİ KADIN VE ERKEKLERDE FARKLILIKLAR GÖSTEREBİLİR

Erkeklerde bel soğukluğu belirtileri şunlardır;

İdrar yaparken yanma hissi, ağrı , idrar yapılan kanaldan sarı veya yeşil renkte akıntı, penis ucunda kızarıklık, testislerde ağrı ya da şişlik.

Kadınlarda bel soğukluğu belirtileri şunlardır;

İdrar yaparken yanma, ağrı, vajinal akıntı, genital alanda kaşıntı, vajinal kanama, cinsel ilişki sonrasında ya da adet dönemi dışında olan kanama, cinsel ilişki esnasında ağrı, yanma, karın ağrısı.

TEDAVİ EDİLMEZSE DAHA CİDDİ SORUNLARA NEDEN OLUYOR

Erkeklerde idrar kanalından, kadınlarda rahim ağzından, rektum ve boğazdan örnek alınan örneklerin mikroskop altında incelenmesi ve kültürünün yapılması ile tanı koyulur. Bel soğukluğu olup olmadığını belirlemek için sürüntü örneğini analizi yapılır. Bel soğukluğu, bakteriler yoluyla oluştuğu için antibiyotikler ile tedavi edilir. Antibiyotik iğne ya da hap şeklinde alınabilir ve mutlaka doktor önerisi ile kullanılmalıdır. Mutlaka eş tedavisi uygulanmalıdır. Tedavi edilmeyen belsoğukluğu, daha ciddi sorunlara neden olabilir.

BEL SOĞUKLUĞUNDAN KORUNMA YOLLARI ŞUNLARDIR;

1. Cinsel aktif yaşa gelmeden önce HPV ve Hepatit B için aşılanma yapılması

2. Cinsel ilişki öncesi tarama yapılması

3. Düzenli ve düzgün şekilde kondom kullanımı

4. Alkol ve madde bağımlılığının önlenmesi, tedavi ve destek alınması

5. Sünnet

6. Cinsel partner seçiminde titiz davranılması

7. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda bilgilenilmesi

8. Düzenli olarak test yaptırılması