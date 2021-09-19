Bu hastalık bebeklerde bile ortaya çıkıyor!

Katarakt genellikle ileri yaş hastalığı olarak bilinir. Fakat bazı sistemik hastalıklar, kullanılan ilaçlar ve doğuştanda dahil olmak üzere başka sebeplerden dolayı daha genç ve hatta bebeklerde dahi olabilen bir göz merceği hastalığıdır. Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mete Açıkgöz konu hakkında bilgiler verdi.

Saydam olan merceğin saydamlığını kaybetmesi ve ışığı daha az geçirmesi nedeniyle hastalar gözüme perde geldi az görüyorum şikayeti ile gelirler. Kataraktın çeşitleri olduğu için hastalar farklı şikayetler ile gelebilirler. Mesela bazı hastalar ''Uzağı az görüyorum fakat yakını daha iyi görüyorum'', kimisi ''Gece araba ve spot ışıklarından fazla etkilenmeye başladım'', kimi hasta ''Gündüz kötü gece daha iyi görüyorum'' şeklinde farklı şikayetler ile doktora başvurular.

Kataraktın tek tedavisi ameliyattır. İlaçla ve başka çözümler ile mümkün değildir şimdilik. Çünkü bozulan ve kararan merceğin herhangi bir ilaçla açılması mümkün değildir. Ameliyatta yapılan en teknik iş bozuk merceğin yenisi ile değiştirilmesidir. Mercek(lens) göz içine yerleştirilmektedir. Yani çıkan parçanın yerine yenisi konmaktadır. Orijinal doğal yerine konduğu için yerinde sabit ve sağlam olduğu için hareketle, eğilmekle, sporla vs. ile yerinden oynaması söz konusu değildir.

Tabii ki hastanın göz yapısının uygun olması ve ameliyatın uygun ve doğru yapılması şartı ile. Ameliyatta yerleştirilecek merceğin özelliği çok daha önemlidir. Hastanın yaşı bu konuda en önemli husustur. Daha sonra hastanın mesleği, kataraktın şekli, göz yapısı, retinada makulanın sağlamlığı karar vermemizde çok etkendir. Eğer göz ve hasta uygunsa ilk tercihimiz çok boyutlu trifokal( halk arasında akıllı mercek denen) merceklerdir. Yakın, orta ve uzak mesafeleri kesintisiz gösterir ve hastanın hiçbir mesafede gözlük takmasına gerek kalmaz.

Eğer göz uygun değilse hastaya monofokal mercekler takılır. Bu mercekler ise sadece uzağı gösterir ve hasta yakın okuma için gözlük kullanır. Ayrıca uzak ve orta mesafeli merceklerde vardır, onu da trifokal kullanamadığımız hastalara önermekteyiz. Uzak ve orta (60-80 cm) mesafeyi gözlüksüz göstermektedir. Ameliyat olmadan önce hekiminiz bu konuda sizleri aydınlatacaktır. Son kararı uzman hekiminiz verecektir.