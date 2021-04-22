Bu hastalığı olanlar dikkat; kalp krizi riski daha fazla

Diyabet, obezite, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol gibi hastalıklara sahip olanların koroner arter hastalığı riskinin daha fazla olduğunu belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Gültekin Faik Hobikoğlu, “Bu hastalığı olan kişilerin koroner arter hastalığına yakalanma olasılığı daha yüksek. Koroner arter hastalığı da kalp krizine neden olabilir” dedi.

Dünyada ve Türkiye’de ölümlerin başlıca nedeni olan kalp damar hastalıklarından biri olan koroner arter hastalığı ile ilgili merak edilenleri yanıtlayan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Gültekin Faik Hobikoğlu, diyabet, hipertansiyon, yüksek kolesterol gibi durumları olan kişilerde koroner arter hastalığının kalp krizine neden olabileceğini açıkladı. Koroner arter hastalığının erken dönemde tanı alıp tedavisi yapılmadığında kalp krizine ve ölüme yol açtığını dile getiren Hobikoğlu, “Bu nedenle riski artıran durumları olan kişilerin düzenli olarak kontrol yaptırması gerekiyor” diye konuştu.

GÖĞÜS AĞRISI VE NEFES DARLIĞINA DİKKAT!

Koroner arter hastalığında görülen belirtilere değinen Prof. Dr. Hobikoğlu, ‘Koroner arter hastalığında belirtiler özellikle kalbin oksijen ve besin ihtiyacının arttığı egzersiz gibi durumlarda ortaya çıkıyor. Kalbin artan ihtiyacının karşılanması için koroner arterlerden daha fazla kan geçmesi gerekiyor. Ancak bu damarların bazıları tıkalı olduğu için tıkalı damarlarda kalbin ihtiyacını karşılayacak kadar kan akımı sağlanamıyor. Sonuç olarak hastada anjina dediğimiz göğüs ağrısı, nefes darlığı gibi semptomlar görülüyor. Anjina adı verilen ağrı, göğsün orta-sol tarafında oluşur ve bazen boyna, omuza veya sırta yayılabiliyor. Hastalar bu ağrıyı sıklıkla ‘Göğsüme biri oturmuş gibiydi, sıkıştırıyordu.’ şeklinde tarif eder. Anjina genellikle fiziksel veya duygusal stresten sonra meydana geliyor” ifadelerini kullandı.



15 DAKİKADAN UZUN SÜRÜYORSA DİKKAT!

Prof. Dr. Hobikoğlu, anjina ile ilgili “Anjinanın normalde birkaç dakika sürmesini ve sonra geçmesini bekliyoruz. Ancak anjina 15 dakikadan uzun sürüyorsa veya hasta dinlenme durumdayken dahi anjina problemi yaşıyorsa kalp krizi ihtimali akla getirilmelidir. Kalbi besleyen damardaki tıkanıklık iyice arttı ve artık damardaki kan akımı sınırlansıysa, bu damarın beslediği doku ölüyor. Sonuç olarak da hastada kalp krizi gelişebiliyor. Kalp krizi geçiren hastada saydığım belirtilere ek olarak aşırı terleme, mide bulantısı, kusma da görülebiliyor” dedi.



“RİSKİ ARTIRAN BİRÇOK FAKTÖR VAR”

Koroner arter hastalığı riskini arttıran çok sayıda faktör olduğunun altını çizen Prof. Dr. Hobikoğlu, ‘İleri yaş, sigara içme, diyabet, obezite, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, stresli yaşam, sağlıksız beslenme, fiziksel olarak aktif olmama gibi durumların hepsi koroner arter hastalığı riskini artırıyor. Bu faktörlerden birkaçının birlikte bulunduğu durumda ise risk iyice artıyor. Bu nedenle bu risk faktörlerine sahip kişilerin hastalığının tedavisine uyması, yaşam tarzına dikkat etmesi, sağlıklı beslenmesi gerekiyor. Bunların yanı sıra düzenli olarak kalp kontrollerini de yaptırmalılar” diye konuştu.



NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Koroner arter hastalığının tedavisi ile ilgili olarak da Prof. Dr. Hobikoğlu, “Damardaki tıkanıklığın daha fazla artmaması için kolesterol düşürücü ilaçlar kullanılıyor. Yine pıhtı oluşumunu engelleyen ilaçlar da tıkanıklığın artmaması için hastaya reçete edilebiliyor. Hastanın eşlik eden tansiyon gibi hastalıkları varsa mutlaka bu rahatsızlıkların da tedavisinin yapılması gerekiyor. Anjiyo olarak bilinen yöntemle de hastanın tıkanan damarına girerek tıkanıklığı giderebiliyoruz. Eğer tıkanıklık birden fazla damarı etkilemişse bypass ameliyatı ile tıkanan damarları değiştiriyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.



