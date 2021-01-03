Yatıya Misafirim Var 26. Bölüm Fragmanı yayında! Bu hafta yine 5 farklı şehir 5 farklı yarışmacı yarışıyor! Yatıya Misafirim Var hafta içi her gün saat 15.45’te Kanal D’de.
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Bu hafta yine 5 farklı şehir 5 farklı yarışmacı yarışıyor!
03 Ocak 2021 Pazar - 15:18 | Son Güncelleme : 03 01 2021 - 15:18
Yatıya Misafirim Var 26. bölüm fragmanı yayında.
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