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Bu hafta yine 5 farklı şehir 5 farklı yarışmacı yarışıyor!

03 Ocak 2021 Pazar - 15:18 | Son Güncelleme : 03 01 2021 - 15:18

Yatıya Misafirim Var 26. bölüm fragmanı yayında.


Yatıya Misafirim Var 26. Bölüm Fragmanı yayında! Bu hafta yine 5 farklı şehir 5 farklı yarışmacı yarışıyor! Yatıya Misafirim Var hafta içi her gün saat 15.45’te Kanal D’de.

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