Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı tekrar gelecek mi?

Corona salgını etkisi yeniden tırmanışa geçti. Covid -19 vaka sayısındaki artış sokağa çıkma yasağı tartışmalarını gündeme getirdi. Türkiye’de özellikle bazı illerde artış, kısıtlamaların sadece bu illerde mi yoksa tüm ülkede tekrar başlayıp başlamayacağına yönelik araştırmalara neden oldu. Peki; bu sokağa çıkma yasağı tekrar mı başlıyor? Sokağa çıkma yasağı bu hafta vara mı?

Sokağa çıkma yasağı hakkındaki gelişmeler yeniden ülke gündemine girdi. Kısıtlamalara ilişkin alınan yeni kararlar sokağa çıkma yasağının merakla beklenmesine neden oldu. Ankara’daki vaka sayısındaki artış nedeniyle en son Ankara Valisi Vasip Şahin açıklamalarda bulunmuştu. Peki, sokağa çıkma yasağı var mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da vakaların tırmanış eğiliminde olduğunu açıklamıştı. İstanbul'dan çok daha fazla vakanın bulunduğunu söyleyen Koca, kentteki vatandaşları tedbire davet etmişti.

Açıklamaların ardından gözler sokağa çıkma yasaklarına özellikle de Ankara'da alınacak kararlara çevirmişti. Ankara Valisi Vasip Şahin açıkladı. Şahin, herhangi bir sokağa çıkma yasağının gündemlerinde olmadığını belirtirken, öte yandan Türkiye’de diğer illere ilişkin de bir sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor.