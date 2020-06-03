Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, bitti mi? 6-7 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilan edilip edilmediği merak ediliyordu. 1 Haziran itibariyle yeni normalleşme adımlarının atılması gözleri hafta sonları ilan edilen sokağa çıkma yasaklarına çevirdi. 6-7 Haziran’da sokağa çıkma yasağı var mı, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı, sorusuna yanıt aranıyor. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. İşte detaylar…

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı, olup olmayacağı Bilim Kurulu’nun bugün bir araya gelmesinin ardından merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde, 'Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz.' açıklamasında bulunmuştu. Peki, bugün bir araya gelen Bilim Kurulu toplantısının ardından hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir açıklama yapıldı mı? 6-7 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sağlık Bakanı şu ifadeleri kullandı: 1 Haziran itibariyle yeni bir sürece girdik. Planlı adımlarla ilerliyoruz. Salgınla mücadelemizde birinci dönemi tamamladık. Maske ve mesafe kurallarını ilan edenlere sosyal mesafenin ötesinde mesafeli davranın. Toplum sağlığına önem vermeyen işletmeler arasında ayrım yapın.'' ifadelerini kullanırken hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilan edilip edilmediğine dair ''İl bazında vakaların değişiminde bir değişiklik olursa sokağa çıkma yasakları değişebilir. Ancak şu anda gündemde yok'' dedi.

KABİNE TOPLANTISI'NDA HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2,5 aydır çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta başından itibaren Ankara'da çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Uzun süredir video konferans sistemi ile toplanan kurul bu hafta yüz yüze gerçekleşecek. Çarşamba günü AK Parti MYK toplantısına başkanlık eden Erdoğan, 4 Haziran Perşembe günü ise Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni toplayacak.

Yüz yüze gerçekleştirecek toplantılarda sosyal mesafe ve maske kullanımı kuralları uygulanacak

Toplantıda yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele ele alınacak, atılan adımlar sonrasında veriler analiz edilecek. Yeni adımlar için de görüş alışverişinde bulunulacak.